Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Fabian Delph'i istiyor!

Yeni sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemine Manchester City forması giyen Fabian Delp geldi. Son olarak İngiliz basınında çıkan haberde, Manchester City forması giyen Fabian Delph ile sarı-kırmızılıların ilgilendiği yazıldı.

DÜZENLİ OLARAK FORMA GİYMEK İSTİYOR

Manchester City'nin İngiliz orta saha oyuncusunu takımdan göndermek istediği ve tüm transfer tekliflerine açık olduğu kaydedildi. Delph'in de EURO 2020'de İngiltere Milli Takımı forması giyebilmek için düzenli olarak oynayabileceği bir takım istediği aktarıldı.

CİTY'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon tüm resmi maçlarda sadece 13 kez oynayabilen 29 yaşındaki oyuncunun satışının yakında gerçekleşeceği de eklendi. City'de orta sahada bol alternatifin olması da tecrübeli yıldıza ayrılık kapısını açtı. Galatasaray'ın bu transferde en istekli takımlardan biri olduğu öne sürüldü.

FABİAN DELPH KİMDİR?

Leeds United altyapısında yetişen Fabian Delph, Manchester City formasıyla şu ana kadar dört sezon geçirdi. İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 11.5 milyon euro'ya transfer oldu. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Fabian Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor.

(Skorer)