: Galatasaray Mali Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin dava ertelendi

21.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:05

Geçen seneki Olağan Genel Kurulu'nda idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Yönetimi, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Bugün görülen Genel Kurulun İptali davasında mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava 24 Nisan saat 10.00'a görülecek. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırırsa, Galatasaray'da yine olağanüstü kongre gündeme gelecek.

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