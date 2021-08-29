Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa, Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaçta?
Galatasaray maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerinden sonra 3'te 3 yapmak isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, başarılı teknik adam Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa, Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaçta?
Galatasaray maçı kaçta? birçok futbol sever tarafından araştırılmakta. Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Yeni transferi Morutan'ın 11'de başlayacağı zorlu mücadele öncesinde vatandaşlar en çok "Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa, Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaçta? Kasımpaşa, Galatasaray 11'ler" sorularını aratmakta. Galatasaray'ın zorlu Kasımpaşa deplasmanı ile ilgili detaylar haberimizde.
GALATASARAY MAÇI KAÇTA?
Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçı 29 Ağustos 2021 Pazar Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan saat 19.15'te oynanacak.
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Galatasaray'ın, Kasımpaşa deplasmanında hakem Fırat Aydınus görev alacak. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele BeİN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY, KASIMPAŞA MAÇI 11'LER!
Galatasaray: Muslera, Boye, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.
Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren; Travnik, Sadiku, Hajradinovic; Varga, Yusuf, Jorgensen. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
KASIMPAŞA VE GALATASARAY MAÇI ANALİZİ!
- Geçen sezon Galatasaray'ı konuk ettiği Süper Lig maçını 1-0 kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemedi.
- Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Galatasaray (2G), daha önceki 13 ziyaretinde tek yenilgi almıştı (9G 3B).
- Süper Lig'de oynadığı son altı maçın dördünü kazanan Kasımpaşa (1G 1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 24 karşılaşmada aldı (7B 13M).
- Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2002-Mayıs 2003 arasında yakaladı (9 maç).
- İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Kasımpaşa (2M), iki mağlubiyetini de gol atamadığı karşılaşmalarda aldı (0-3 vs Fenerbahçe & 0-1 vs Başakşehir).