Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa, Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaçta?

Galatasaray maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerinden sonra 3'te 3 yapmak isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, başarılı teknik adam Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa, Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaçta?