Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Rander maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Randers muhtemel 11'ler!
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Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Rander maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Randers muhtemel 11'ler!

Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Rander maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Randers muhtemel 11'ler!
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GS maçı kaçta? UEFA Avrupa Ligi'ne Playoff turundan devam eden Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılabilmek için Finlandiya'nın güçlü ekiplerinden Randers ile maça çıkıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Rander maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Randers 11'ler

2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi playoff turunda PSV'ye elenen Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi playoff turundan katılma hakkı kazanan temsilcimiz Galatasaray, Randers ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Galatasaray'ın maçıyla ilgili vatandaşlar internette en çok "Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Rander maçı ne zaman? Galatasaray - Randers muhtemel 11'ler!" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Randers maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de AutoC Park Randers oynanacak, maçı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Randers ile oynayacağı maç 20.00'den itibaren STAR'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - RANDERS MAÇI 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

MARCAO, OĞULCAN, CİCALDAU VE NELSSON YOK!

Galatasaray, Randers maçında kadro dışı kalan Marcao, işlemleri yetişmeyen Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson yok. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Rander maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Randers muhtemel 11'ler! - Haberler
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