Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euroya aldı
Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. Galatasaray, Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret alacağı belirtildi.
YILLIK 1 MİLYON 50 BİN EURO ALACAK
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard de Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
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Genc hava hakimiyeti oldukca yüksek vede mücadeleci bir futbolcu.Cim Boma hayirli ugurlu olsun.Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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İşe yaramaz çok ağır riv riv rivCevap Yaz 7 19 Yayından Kaldır
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Gorduk benfica maçında gercek rakip karşında ikiside hikaye3 Yayından Kaldır
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Sen yanlis maclar izlemissin herhalde adam gayet iyi8 1 Yayından Kaldır
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Demek ki bir futbolcunun satışı kesinleşti.umarım diagne’dir o kişi.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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