Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Luyindama'nın bonservisini 6 milyon euro ödeyerek aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray, Christian Luyindama transferini bitirdi. Belçika basınında yer alan habere göre;Sarı-Kırmızılı ekibin 25 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Böylece Luyindama'nın Galatasaray'a maliyeti toplam 9 milyon euroya ulaşmış oldu.

FFP NEDENİYLE BEKLETİLİYOR

Öte yandan Belçika basını, Galatasaray'ın FFP kuralları nedeniyle resmi açıklama yapamadığını ve bu yüzden beklediğini kaydetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncu Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 17 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

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