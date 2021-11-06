Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası ortalığı karıştırdı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada yaşanan bir olay maçın tekrar edilebileceği yönünde tartışmalara sebep oldu.

SARI KARTTAN SONRA SAHA KARIŞTI

Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.

RUS BASININDA OLAYLAR GENİŞ YER BULDU

Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Ardından cezalandırılan isim Barinov oldu. Sonra yine sarı kartı olan Zhivoglyadov'a kart çıktığı iddia edildi. Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti. Rusların ortaya attığı bu iddianın ardından 'Maç tekrarlanabilir mi' sorusu akıllara geldi.

"HAKEM KIVIRMIŞ"

Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye konuşan eski hakem Ahmet Çakar, "Maçın tekrarı konusunda hakemin raporuna ne yazdığı önemli. Burada hakem raporuna iki kez sarı kart gösterdiği oyuncuyu yazmamış, hakem kıvırmış diyebiliriz. Bu nedenle hiçbir problem yok. Galatasaray-L. Moskova maçı tekrar edilmez" dedi.

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