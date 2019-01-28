Galatasaray, Loic Remy Transferinden Vazgeçti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da santrfor takviyesi için gündeme gelen son isim Loic Remy oldu. Yönetim, Fransa liginde Lille forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

FATİH TERİM VETO ETTİ

Teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer almayan Fransız golcünün transferi resmileşmeden sonlandırıldı. Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede Loic Remy için olumsuz rapor verdi. Sarı-kırmızılı idareciler de Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bu transferden vazgeçti.

(TRT Spor)