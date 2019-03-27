Galatasaray, Hazırlık Maçında İstanbulspor'u 2-0 Mağlup Etti

Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesislerinde 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la hazırlık maçında karşılaşan sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş'ün attığı gollerle mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

DİAGNE'NİN DURUMU NETLİK KAZANMADI

Öte yandan Senegal Milli Takımının Mali ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen golcü oyuncu Diagne'nin durumunun ise İstanbul'da yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacağı açıklandı. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA