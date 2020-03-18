Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Galatasaray Kulübü, bugün yapılması gereken antrenmanı iptal etti. Florya'ya doğru yolda olan oyunculara telefonla bilgi verildi.

Galatasaray'da koronavirüs endişesi antrenman erteletti. Saat 12.00'da yapılması planlanan antrenman, önce Fatih terim'in kararı sonrası akşam 17.00'a ertelendi. Daha sonra da tamamen iptal edildi. TELEFONLA BİLDİRİLDİ Alınan kararın telefonla iletildiği futbolcular ve diğer çalışanlar evlerine döndü. Galatasaray'ın golsüz berabere kaldığı Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao, Trabzonspor ile yollarını ayıran John Obi Mikel'in ertelenme yönündeki mesajına destek vermiş; karşılaşma sonrası ise teknik direktör Fatih Terim ile kaleci Muslera maçın oynatılmasına tepki göstermişti.