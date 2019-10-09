Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı listesine aldı. Milli futbolcu için 3 milyon euroluk teklif yapılacak. Karaman özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

09.10.2019 16:31
Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı

Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Kenan Karaman da girdi. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

HEDEF KENAN KARAMAN

Hücum hattını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefinde de Kenan Karaman var. Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen, ancak bu sezon 7 lig maçında sadece 350 dakika şans bulabilen ve 1 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Genellikle sol kanatta görev yapan, ancak ileri uçta ve sağ kanatta da forma giyebilen Kenan için, Düsseldorf'la da önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisine 3 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

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