Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı
Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı listesine aldı. Milli futbolcu için 3 milyon euroluk teklif yapılacak. Karaman özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Kenan Karaman da girdi. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.
HEDEF KENAN KARAMAN
Hücum hattını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefinde de Kenan Karaman var. Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen, ancak bu sezon 7 lig maçında sadece 350 dakika şans bulabilen ve 1 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında.
3 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Genellikle sol kanatta görev yapan, ancak ileri uçta ve sağ kanatta da forma giyebilen Kenan için, Düsseldorf'la da önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisine 3 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.