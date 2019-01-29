Galatasaray, Kasımpaşalı Diagne İçin Teklifte Bulundu

Golcü transferinin kim olacağı merakla beklen Galatasaray'da faş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de gol krallığında şu anda açık ara zirvede yer alan Kasımpaşalı Diagne için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen TRT Spor muhabiri Veli Yiğit, sarı-kırmızılıların Diagne'nin transferini 12 milyon euroya bitirebileceğini ifade etti.

Yiğit ayrıca Trezeguet'in de Diagne ile birlikte sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceğini belirtti.