Galatasaray, Kasımpaşalı Diagne İçin Teklifte Bulundu
Galatasaray, Kasımpaşa'da bu sezon attığı 20 golle şov yapan Diagne'nin transferi için teklifte bulundu.
Golcü transferinin kim olacağı merakla beklen Galatasaray'da faş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de gol krallığında şu anda açık ara zirvede yer alan Kasımpaşalı Diagne için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen TRT Spor muhabiri Veli Yiğit, sarı-kırmızılıların Diagne'nin transferini 12 milyon euroya bitirebileceğini ifade etti.
Yiğit ayrıca Trezeguet'in de Diagne ile birlikte sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceğini belirtti.
YORUMLAR (34)
-
ALMAYIN. . . BU KADAR VERİM ALINMAZ GS A GELİNCE14 MİLYON EURO YU HİÇ Bİ ARADA GÖRMÜŞ MÜ KASIMPAŞA DA TOK ALICI EDASIYLA FİYAT SÖYLÜYORCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Elde kalabilir. Trezeguet 5 diagne 6 milyon euro. Fazlası mümkün değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
yazın odun kömürünü temin etmezsen kışın iki katı fazla ödersin devre arası için iyi bir transfer 10 milyona tamam o iş hayırlı olsun GalatasarayaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
sezon başında 5 milyona trazeget ve 5 milyona diagne alınmalıydı geçti piyasası arttı .yinede 9 milyona alınır 5 yıl oynarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bir ayağı çukurda gözlüklü sahtekar dürbünlü......Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır