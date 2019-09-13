Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında TT Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
5' Kasımpaşa orta sahada kaptığı top sonrası hızlıca atağa çıktı. Haris Hajradinovic'in ceza sahası içinde çektiği şutta top Muslera'da kaldı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe, Hajrodinovic, Quaresma, Thiam