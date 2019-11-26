Galatasaray kader maçına çıkıyor! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük

26.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bugün başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge'ü ağırlayacak. Devler Ligi'ne havlu atan Galatasaray'ın tek şansı Avrupa Ligi. Aslan, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Club Brugge'ü bugün yenerse üçüncülüğe yükselecek ve 6. maçlar öncesi ipleri eline geçirecek.

Puan kaybı halinde Galatasaray'a, son hafta PSG deplasmanında alınacak galibiyet bile yetmeyebilir.

Galatasaray aynı zamanda bu sezon Kupa 1'deki ilk golünü arayacak.

KADRO SIKINTISI

Galatasaray'da kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz'ı listeye alamayan Galatasaray'da Nzonzi cezalı; Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel ise sakat… Fatih Terim, boşluluğu genç oyuncularla dolduracak.

Club Brugge'de ise Mbaye Diagne kadro dışı…

Galatasaray'ın, Club Brugge maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre Mor, Adem

"FUTBOL HAYATINIZDA ÇOK AZ KARŞILAŞACAĞINIZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sakat futbolcuların çokluğundan yakındı.

Club Brugge maçına çok sayıda eksikle çıkacaklarını söyleyen Fatih Terim "Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. Emre, Jimmy, Ahmet gibi oyuncuları listeye yazamadık. Nzonzi cezalı… İspanya'daki maçta atılan Yunus da cezalı… Sakatlıklarımız fazla… Falcao, Babel, Andone, Şener, Luyindama… Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle yarın Club Brugge maçında oynayacak" dedi.