Galatasaray, Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor!

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel'i transfer eden Galatasaray için Brezilya basınından bomba bir iddia geldi.

ASLAN İLK TEMASI KURDU

Brezilya'da yayım yapan Globo Esporte adlı internet sitesinin haberine gören Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef'i gündemine aldı. Fernando'yu 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Sarı Kırmızılı ekibin Josef için temaslara başladığı iddia edildi.

BONSERVİSİ 11 MİLYON EURO

Arap kulübü Al Ahli'nin deneyimli ön libero için teklif beklediği iddia edilirken, bonservis bedelinin 11 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray'ın önündeki en büyük engel ise Josef için belirlenen bonservis olduğu ifade edildi.

12 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun başında 12 milyon Euro'ya Al Ahli'nin yolunu tutan Josef, 16 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. Josef, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü kaçırmıştı.

(Fanatik)