Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Jean Michael Seri transferi için oyuncu ve kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncunun piyasa değerinin ise 25 milyon euro olması dikkatlerden kaçmadı.
İşte Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?
Jean Seri 19 Temmuz 1991'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Primeira Liga ekiplerinden Fulham'da oynuyor. 1,68 boyundaki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 67 kilograma sahip.
Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
YORUMLAR (8)
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Kuslara Selam olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cik cik ciiiiiiiiiiiiiiiiikCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Helal olsun be sampiyonlar ligi kadrosu kuruluyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu yıl itibariyle Fenerbahçe nin ambargosu başlıyor. Galatasaray batık..Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
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harika transfer fark yaratacak bi oyuncuCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Kanka battık mı....Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Primeira ne la premier olmasın oCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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