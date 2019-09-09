Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava

09.09.2019 18:15

Jean Michael Seri'nin Nice'ten Fulham'a transferi sırasında takım arkadaşı Maxime Le Marchan da, aynı kulübün yolunu tutmuştu. Fulham, her iki oyuncunun bonservisi için Nice kulübüne 24,6 milyon euro ödeme yaptı. Kağıt üzerinde Seri için 12 milyon, Le Marchand içinse 12,6 milyon euro ödendiği belirtildi.

Seri'nin avukatına göre oyuncusunun 18,7 milyon euroluk satış bedeli Nice tarafından düşük gösterilerek Fildişili oyuncuya sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken 700 bin euro bonus ve eski kulübüne ödenmesi gereken 1 milyon euroluk prim de ödenmedi.

"SERI, AYDINLATILMASINI İSTİYOR"

Seri'nin avukatı, "Fulham, Nice'den aynı anda iki oyuncu birden aldı. Le Marchand'ın bonservisi yüksek gösterilerek Seri'ye ödenmesi gereken ücretler ödenmedi. Transfer piyasasını bilenler, Le Marchand için ödenen bu bonservis bedelini oldukça garip bulacaktır. Ayrıca, Fulham kulübü Seri'ye Le Marchand'ın üç katı maaş ödemesi yapmıştır. Seri, bu olayın hukuk önünde etraflıca aydınlatılmasını istemektedir" ifadelerini kullandı.

Sky Sport ve L'Equipe'te yer alan haberler sonrası Nice ve Fulham kulüpleri ise herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.