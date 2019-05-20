Galatasaray'ın Yıldız İsmi Feghouli'ye Dev Talip
AS Gazetesi, yaptığı gol ve asistlerle şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Feghouli'yi Sevilla'nın transfer etmek istediğini yazdı.
Galatasaray Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi satmama kararı aldı ama bu oyuncunun taliplileri bitmiyor. Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin ilgilendiği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. AS Gazetesi, Sevilla'nın mayıs ayı sonunda CimBom'un kapısını çalacağını iddia etti.
TERİM SATILMASINI İSTEMİYOR AMA
Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Teknik direktör Fatih Terim, Sofiane Feghouli'nin özellikle ligin ikinci yarısındaki performansı nedeniyle satılmaması kararını almıştı. Ancak AS, West Ham'dan 4 milyon 250 bin euroya alınan oyuncuyu teknik direktör Joaquin Caparros'un çok istediğini, 10 milyon euroluk bedelin Galatasaraylı yöneticilere cazip geleceğini yazdı. Caparros'un gelecek sezon takımı Feghouli'nin üzerine kuracağına da haberinde yer verdi.
MANUEL FERNANDES'E VETO
Beşiktaş'tan ayrılıp Rusya'ya Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Manuel Fernandes, Galatasaray'a menajeri aracılığıyla haber gönderip gelmek istemişti. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonunda Rus temsilcisiyle sözleşmesi bitecek olan Portekizli oyuncuyu veto ettiği "Hem sorunlu hem de 33 yaşında. Galatasaray'a uymaz" dediği öğrenildi. Fernandes, Lokomotiv Moskova'da bu sezon 27 maçta 3 gol atıp, 6 da asist yaptı.
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Sevilya dev talipmi oluyo kim yapıyo bu haberleri koç mu ? :9Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Feghouli avrupa piyasasında 10-12 milyon euro arası normal ama arap talipler olursa en aşagı 20 milyon euroya satılmalıCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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feguli zidanlaa eşdeğer bir futbol oynuyor 10 milyon komik bir para olur. satılacaksa 40 milyon eurodan aşağı satılmamalı çünkü böyle bir futbolcu birdaha gelmez. bu adam rahat bi 5 sene daha çatır çatır oynar çünkü. belki şamp. liginde finale çıkartacak bizi ne biliyorsunuz. iyi bir forvetle final oynamamız içten bile değil. cenki alsak iyi olur meselaCevap Yaz 12 11 Yayından KaldırKOROGLU69: hehe 40 miyon hehe zidanYayından KaldırANKARA: Yok marsa çıkartır4 Yayından Kaldır