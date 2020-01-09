Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Sekidika ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyip Abdurrahim Albayrak ile poz verdi.
Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından üçüncü transferini de bitirdi. Sarı kırmızılı takım Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile anlaştı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu sarı-kırmızılı formayı giyip Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'la birlikte poz verdi. Sekidika'nin yarın takımla birlikte Antalya kampına gideceği öğrenildi.
16 MAÇTA 8 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI
Bu sezon Eskişehirspor ile 16 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 8 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Haber Videosu: Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare
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hayırlı olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kaçak abdurrahim fotoğraf çektirmek için ortaya çıkmış çöp transferCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yine yakalamış adamı çektirmiş fotoyu. Kaçırmıyor. .Cevap Yaz Yayından Kaldır