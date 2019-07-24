Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi
Galatasaray'ın Fulham'dan 1 yıllık kiraladığı Jean Michael Seri, Ataköy'de bir otelin kral dairesinde kalacak. Yıldız oyuncunun kalacağı 300 m2'lik deniz manzaralı odanın aylık kirasının ise 15 bin euro olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Michael Seri'ye Ataköy sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. Fildişili için Ataköy'de kiralanan 300 m2'lik deniz manzaralı odanın kirası 15 bin euro.
Galatasaray'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Michael Seri'ye Ataköy sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. 1,5 milyon euro'ya kiralanan futbolcu, 300 metrekarelik 1905 numaralı deniz manzaralı odasında kalacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne buradan gidip gelecek.
Maliyeti günlük 500 euro olan süitte kalacak olan Michael Seri'nin, imza için İstanbul'a geldiğinde özel eşyalarını odasına yerleştirdiği, ardından da ülkesine tatile gittiği öğrenildi.
LÜKS SUİTTE YOK YOK
Seri'nin kalacağı lüks odada, deniz manzaralı jakuzili banyo, yatak odası, giyinme bölümleri, sauna ve duş bölümü, çalışma odası, 2 oturma odası bulunuyor. Ayrıca yemek bölümü ve barı bulunan salonu, 3 adet tuvaleti, gerektiğinde bağlanabilen standart yatak odası, dışarıdan da bağlantılı mutfağı ve özel güvenlik hizmeti yer alıyor.
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15000 euro ya yuzlerce aç insan doyar. . . yazıktır. bunun hesabını ALLAH soracak elbet. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KARDEŞİM HERKES İSRAF FELAN YAZMIŞ KABULUM FAZLA ÜCRETLER BUNLAR DA YAPACAK BİŞEY YOK FUTBOL PİYASASI BU ADAM NE OLACAĞI BELİRSİZ ADAMA 126 MİLYON EURO VERİYOR BİZİMDE MECBUR YÜKSEK ÜCRETLER VERMEMİZ LAZIM BİRİNİ ALACAKSAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yuh ama yuh sıradan bir oyuncu ya aylığı 15000 euro Tl ye göre günümüz bazın da 95250 bin TL günah ya israf dır ya buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Boş Takımın Boş oyuncusu normal.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Mantikla hareket etmedigimiz sürece ezilmeye . . . mahkumuz ! Acaba bu yöneticiler kendi genel müdürlerinede ayni kiyagi yapiyorlarmi? sanmiyorum yoksa paralar kendi ceplerinden cikacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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israftan başka bir şey değilCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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yazıktır günahtır yapmayın pişman olacağınız şeyleri öteki tarafta bulaşık yıkatmıyorlar. .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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yuhhhhhhh o nasıl odaymış öyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır