Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone cezalı çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, Premier Lig'de gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Oyuncu cezasının 2 maçlık kısmını doldurduğu için kalan 1 maçlık cezası Kasımpaşa maçında çekecek.

10.09.2019 14:35
Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone cezalı çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin Brighton'da oynarken son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

İngiltere Premier League'den kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki Florin Andone, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak. Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"3 MAÇLIK CEZANIN 2 MAÇLIK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADI"

"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone cezalı çıktı
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YORUMLAR (6)

  • FB Lİ ERAY:
    ne kadar saçma:. . farklı bir ligde cezanın sıfırlanması gerekir. diyelim 3 maç değil de 16 maç ceza alsaydı ne olacaktı. ilk yarıyı kapatacaktı. . . . saçma ve anlamsız. . . . yeni takıma transfer olan futbolcunun eski takımdaki cezası bağlayıcı olmamalı. . . zira ligler farklı , takımlar farklı. . . anlamsız. . . saçmasapan bir şey. . . . .
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  • KEBAPÇI SELEHATTİN:
    Fatih abileri bi telefon eder ertelerler cezasını. Kendisi 4 maçlık cezanın karşılığını sene sonu şampiyon olarak alacak nasolsa. Ağlamayana kupa yok. Mağdur edebiyatını sever Faith, Bodrum''dan bilirim.
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