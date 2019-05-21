Galatasaray'ın Yeni Transferi Babel, Sağlık Kontrolünden Geçti

Fulham ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.

Menajeriyle beraber dün İstanbul'a gelen Babel sağlık kontrolünden geçti. Ardından Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelen Hollandalı yıldız imzayı attıktan sonra ülkesine döndü.

Resmi duyurunun sarı kırmızılıların ligin son haftasında oynayacağı Sivasspor maçı sonrası yapılması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Babel, Fulham'ın Premier Ligde küme düşmesi sonrasında serbest kalmıştı.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, tecrübeli futbolcuya yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ve 2,5 milyon euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.