Galatasaray'ın Yeni Transferi Babel, Sağlık Kontrolünden Geçti
Galatasaray'ın, uzun zamandır gündeminde olan Ryan Babel ile anlaştığı ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Fulham ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.
Menajeriyle beraber dün İstanbul'a gelen Babel sağlık kontrolünden geçti. Ardından Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelen Hollandalı yıldız imzayı attıktan sonra ülkesine döndü.
Resmi duyurunun sarı kırmızılıların ligin son haftasında oynayacağı Sivasspor maçı sonrası yapılması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Babel, Fulham'ın Premier Ligde küme düşmesi sonrasında serbest kalmıştı.
İŞTE ALACAĞI ÜCRET
Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, tecrübeli futbolcuya yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ve 2,5 milyon euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.
YORUMLAR (31)
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bu ne ya 2, 5delimi bu terim yaaaa salak bunlar ya hesaplardan haberleri yok yada paradanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İmza parası nedir arkadaş dünyanın neresinde var bu zaten 2.5 veriyorsun 32 yaşında adama bu bolluk nedir 1.5 versen de oynaya oynaya gelecek adam bu yaşda başka kimse vermez bu parayı hele avrupa da hiç kimseCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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GS SENEYE DE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ OLABİLİR BENCE.Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Daha ucuza bitirilmeliydi fikrimce 2 milyon euro garanti ücret 1. 5 milyon euro imza parası gibi fiyatlar daha makul olurduCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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BABEL 10 NUMARA FUTBOLCU . ONYEKURUYU SATIN ALMAMIZ İMKANSIZ FAKAT 1 YIL DAHA KİRALAYABİLİRSEK BABEL VE ONYEKURU SÜPER GÖTÜRÜR SOL KANATI .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır