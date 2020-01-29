Galatasaray'ın yeni stoperi Gianetti!

29.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:23

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Christian Luyindama'nın sezonu kapatması üzerine bir stoper takviyesi yaparak ara transferi kapatmayı hedefleyen Galatasaray, Lautaro Gianetti'yi bitirmek üzere.



Sampdoria'dan Jeison Murillo'yu kadrosuna katmak üzereyken son dakikada Celta Vigo'nun devreye girmesiyle planları bozulan sarı kırmızılı ekip, bunun üzerine rotasını Gianetti'ye çevirirken, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli yol kat etti.



Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği oyuncu, kulübü Velez Sarsfield'dan resmen istenirken sezon sonuna kadar kiralık sözleşme teklif edildi.



Arjantinli stoperin kulübünde düzenli olarak forma giymesi ve maç kondisyonu olarak hazır bir şekilde gelecek olması teknik heyetin bu transfere onay vermesinde etkili oldu.



KULÜBÜ VELEZ'E 500 BİN EURO



Bu sezon Velez formasıyla 14 maça çıkan ve bir de gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli teklif edildi.



Galatasaray Yönetimi, futbolcuya ise forma giyeceği 5 ay için 500 bin Euro maaş teklifinde bulundu.



Tecrübeli futbolcunun da Galatasaray'dan aldığı teklife olumlu geri dönüş yaptığı ve Velez Sarsfield'in kiralama formülüne onay vermesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi.



