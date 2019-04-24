Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor Kadrosu Açıklandı! Sinan Gümüş Kadroda Yok
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı rövanş maçının kadrosu açıklandı. Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" diyen Sinan Gümüş yine kadroya alınmadı.
Sarı kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kafilenin bugün Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Malatya'ya giderek kampa gireceği kaydedildi.
İstanbul ekibinin maç kadrosunda sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.
Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
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zaten bu taraftar seni alkışlarda yuhlarsa yazıklar olsun o taraftara sen kimsinki sen bu kelimeleri kullanabiliyorsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SİNAN NE ALAKA HAKEMLER HALLEDİYOR ZATEN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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+kart vermeyen herhangi bi hakemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ RİZE KALECİSİ GÖKHAN I GS MAÇINDAKİ PERFORMANSINA BAKARAK MİLLİ TAKIM A ALINACAĞINI AÇIKLADI. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırPOYRAZ: beşiktaş maçındaki performansına baksın 7 gol yedi adamYayından Kaldır