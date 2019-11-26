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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı son hafta oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

26.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:22
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika ekibi Club ile mücadele eden , sahadan son dakikalarda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2'ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.

CİM-BOM SON MAÇTA PSG'YE KONUK OLACAK

Grupta UEFA Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ İÇİN MUTLAK GALİBİYET GEREKİYOR

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.

Kaynak: İHA
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