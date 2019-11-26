Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak

26.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:22

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray, sahadan son dakikalarda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2'ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.

CİM-BOM SON MAÇTA PSG'YE KONUK OLACAK

Grupta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ İÇİN MUTLAK GALİBİYET GEREKİYOR

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.

Kaynak: İHA