Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, ticarete atıldı

Süper Lig'de ara transfer döneminde Galatasaray ile olan sözleşmesi geçici olarak feshedilen Mbaye Diagne, ülkesinde spor ayakkabı mağazası açtı.

"18 ŞUBAT'TA AÇILACAK İNŞALLAH"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtığı dükkanın görüntülerini paylaşan Diagne, videonun üzerine "Uluslararası KKMD (King Kong Mbaye Diagne) Spor Ayakkabı dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" yazısını yazdı. Golcü futbolcunun paylaştığı videoda, mağazanın önünde kendi fotoğraflarının yer aldığı da görüldü.

DUVARINDA AHMET ÇALIK İLE FOTOĞRAFI VAR

Mbaye Diagne, yeni açtığı spor mağazasıyla ilgili videolar paylaşmaya devam etti. Diagne'nin ayakkabı mağazasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık ile olan fotoğrafının yer aldığı gözlerden kaçmadı.