Galatasaray'ın, Sezon Sonunda Fernando Muslera ile Yollarını Ayıracağı İddia Edildi
Galatasaray'da takımın sembol isimlerinden biri olan Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Turkcell Life TV kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Muslera'nın sezon sonunda yollanacağını açıkladı.
"MAAŞI YÜKSEK OYUNCULARDAN BU SENE KURTULALIM"
Çelikler, "Galatasaray maliyetleri düşürmeye başlayacakmış. Sene sonu Muslera gidebilirmiş. Çünkü, 'Maaşı yüksek oyunculardan bu sene kurtulalım' diyorlarmış. Belhanda; İttihad'da gidiyor zaten. Bir Feghouli kalıyor. Fernando'nun da maliyeti yüksek ama makul görülüyor." dedi.
YORUMLAR (18)
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ben ne kaleciler gördüm onların yanında kaleci falan değil bu aldığı paranın karşılığını vermeyen biri senede 35. 40 göl yiyen iyi bir kaleci olamaz mondragon taferel smoviç kaleci onlardı bu hafta kaybedilen iki puanın sorumlusudur öyle gölmü yenir artık gidebilir güle güleCevap Yaz Yayından Kaldır
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mustera giderse gs düşer takımı mustera kurtarıyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Benim tahminim sezon sonu Muslera giderse onur Galatasaray da aha buraya yazdımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Muslera gibi kaleci biraz zor gelir göndermeleri mümkün değil.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BEN OYNARIM 3 MİLYON EURO KARŞILIĞINDACevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır