Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao ile el sıkıştığı iddia edildi.
Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona yakın. Falcao için bir süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu ile anlaştı. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı.
DENİZ İLE DE ANLAŞMA TAMAM
Öte yandan sarı-kırmızılı takım Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferlerin gerçekleşmesi için Mbaye Diagne'nin satışı bekleniyor.
YORUMLAR (10)
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cok büyük paralar oynuyor yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alırsak büyük kazık yeriz ondan sonra göndermek istesek de gönderemeyiz yönetime gaz verip durmayın ağır sakatlıklar geçirmeye müsait Türkiye liginde bu adamı pert ederler. . . O maliyetlere daha sağlam bir forvet alınabilir. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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geçen yıl alan içinde demişti yAlansporCevap Yaz Yayından Kaldır
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Banega bitti şimdi falcao başladı yalandan kimse ölmediCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Drogbaya Hagiye Meloya Sneijdere Musleraya Elmandere Barosa transfer ederken neler neler denildi yok yaşlı yok yılın bidonu yol parmakları kısa yok eski performansında degil yok çinden geliyor kondisyonu düşük . . . birilerini korku sardı :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Almayın son sahibi olucaz bitmiş boyu kısa hava hakimiyeti zayıf yaşlanmış yürüyor adeta hiç mi izlemedinz. eski halinden eser yok.laf dinleyin be abicim.Cevap Yaz 8 21 Yayından Kaldır
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sen git biraz futbol izle gereksiz klavye yi eskitme.1 1 Yayından Kaldır
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Buna kadar Danny Wellbeck,Mario Balotelli yada Daniel Sturridgeyi transfer etsinlerCevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır
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Üçüde radamel in sol ayağı etmez, Hagi de geldiğinde öldü bitti diyorlardı!18 2 Yayından Kaldır
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olumsuz yorum yapanlar gs li değilCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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