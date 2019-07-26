Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao ile el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona yakın. Falcao için bir süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu ile anlaştı. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı.

DENİZ İLE DE ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan sarı-kırmızılı takım Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferlerin gerçekleşmesi için Mbaye Diagne'nin satışı bekleniyor.

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YORUMLAR (10)

  • TARAFTAR:
    Alırsak büyük kazık yeriz ondan sonra göndermek istesek de gönderemeyiz yönetime gaz verip durmayın ağır sakatlıklar geçirmeye müsait Türkiye liginde bu adamı pert ederler. . . O maliyetlere daha sağlam bir forvet alınabilir. . .
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  • HIDDIBIK:
    Drogbaya Hagiye Meloya Sneijdere Musleraya Elmandere Barosa transfer ederken neler neler denildi yok yaşlı yok yılın bidonu yol parmakları kısa yok eski performansında degil yok çinden geliyor kondisyonu düşük . . . birilerini korku sardı :D
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  • CİMBOM:
    Almayın son sahibi olucaz bitmiş boyu kısa hava hakimiyeti zayıf yaşlanmış yürüyor adeta hiç mi izlemedinz. eski halinden eser yok.laf dinleyin be abicim.
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  • TİM0135:
    Üçüde radamel in sol ayağı etmez, Hagi de geldiğinde öldü bitti diyorlardı!
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