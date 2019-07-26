Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona yakın. Falcao için bir süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu ile anlaştı. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı.

DENİZ İLE DE ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan sarı-kırmızılı takım Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferlerin gerçekleşmesi için Mbaye Diagne'nin satışı bekleniyor.