Galatasaray'ın Mbwama Samatta ile anlaştığı iddia edildi!

Sarı-Kırmızılı yönetimin, golcü adayları arasında yer alan Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Galatasaray'ın nihai girişim için beklediği kaydedildi.

Falcao'da sonuna kadar şansını zorlayacak olan Cim-Bom, hedefine ulaşamazsa Samatta'yı bitirecek. Galatasaray golcü transferinde son hamleyi yapmak için Diagne'nin transferini de bekliyor.

(Star)