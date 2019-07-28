Galatasaray'ın Mbwama Samatta ile anlaştığı iddia edildi!
Radamel Falcao ile transferi noktalamak isteyen Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun transferinde problem yaşanması halinde Samatta'yı yedekte tutuyor.
Sarı-Kırmızılı yönetimin, golcü adayları arasında yer alan Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Galatasaray'ın nihai girişim için beklediği kaydedildi.
Falcao'da sonuna kadar şansını zorlayacak olan Cim-Bom, hedefine ulaşamazsa Samatta'yı bitirecek. Galatasaray golcü transferinde son hamleyi yapmak için Diagne'nin transferini de bekliyor.
(Star)
YORUMLAR (4)
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5 para etmez, fizik olarak 0, fofana tarzi oyuncu. Cimboma hakiki hareketli bi 9 numara lazim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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51 maç 32 gol 6 asist geçen sezon ki bütün maçlardaki performansı kaçırılmaması gereken bir oyuncu inşallah FALCAO yerine SAMATTA alınır. Oyuncu dan para kazanılmak istenmezse Galatasaray''ın 6 sene forvet derdi olmaz ve oyuncuya verilecek parayı çok rahat çıkarır, Diagne nin 30 Gol attığı ligde Gomis in daha üst kondisyona sahip hali bu çocuk 30 gol atar Türkiye de !Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Mbwana Samatta oluyorsa kaçırmamak lazım . . . ileride 2 katına satıla bilecek kumaşa sahip, oyun planımıza çok uyar Falcao parasını çıkarır ama satarken para kazanmak zor yaşı nedeniyleCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Samatta genç ve yetenekli. Falcao nun ne yapacağı belli değil. Adam müzmin sakat.ikinci bir Van pörsük vakası yaşanmasın. Bırakın Falcao yu alın samattayı. Hatta diagne de kalmalı.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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