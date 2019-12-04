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Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Giovani Lo Celso gündeme geldi. Tottenham menajeri Jose Mourinho, Lo Celso'nun kiralanmasına onay verdi.

04.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:17
Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi

Süper Lig ve 'da bu sezon beklenilen görüntüyü çizemeyen 'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef, büyük bir düşüş yaşayan Younes Belhanda'nın yerine bir 10 numara transfer etmek. Terim ve ekibi aradığı 10 numarayı Premier Lig'den buldu.

'ın yeni menajeri Mourinho sezon başında 16 milyon euro bedelle kiralanan Giovani Lo Celso'yu istemediğini yönetime iletti.

BETIS'E GERİ DÖNMEYECEK

Arjantin'den TyCSports, Tottenham'ın 23 yaşındaki Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmesi durumunda Betis'e dönmeyeceğini, Galatasaray'ın da yer aldığı takımlardan birine kiralayacağı belirtti.

Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist kaydedebildi.

(Takvim)


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: Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi
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HABER YORUMLARI (3)

  • ALİ YİLMAZ:
    Adam 16 milyona kiralanmis GS bu adama ne verebilecekde sulaniyor Anlasilan türk takimlari battiklarinin varkinda degiller
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  • 1234:
    bu adam iyi adam galatasarayın eksiği kanatlar hatta bu adam ve kanat transferşi yapılırsa göbeğe adam almaya gerek kalmaz stoper al iş tamam
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