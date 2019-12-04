: Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi

04.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:17

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon beklenilen görüntüyü çizemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef, büyük bir düşüş yaşayan Younes Belhanda'nın yerine bir 10 numara transfer etmek. Terim ve ekibi aradığı 10 numarayı Premier Lig'den buldu.

Tottenham'ın yeni menajeri Mourinho sezon başında 16 milyon euro bedelle kiralanan Giovani Lo Celso'yu istemediğini yönetime iletti.

BETIS'E GERİ DÖNMEYECEK

Arjantin'den TyCSports, Tottenham'ın 23 yaşındaki Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmesi durumunda Betis'e dönmeyeceğini, Galatasaray'ın da yer aldığı takımlardan birine kiralayacağı belirtti.

Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist kaydedebildi.

(Takvim)

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