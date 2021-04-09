Galatasaray'ın Karagümrük planı hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Karagümrük planı hazır

Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor
Galatasaray'ın Karagümrük planı hazır

Onyekuru yerine Babel-Taylan ve Emre Kılınç'ın izolasyon süresi doldu-Fatih Terim cezalı, saha kenarında yine Levent Şahin olacakSerhan TÜRK/ İstanbul, - Galatasaray'da teknik heyet Karagümrük maçı planlarını hazırladı.

Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

-Onyekuru yerine Babel

-Taylan ve Emre Kılınç'ın izolasyon süresi doldu

-Fatih Terim cezalı, saha kenarında yine Levent Şahin olacak

Serhan TÜRK/ İstanbul, - Galatasaray'da teknik heyet Karagümrük maçı planlarını hazırladı.Son karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu. Teknik direktör Fatih Terim, Karagümrük maçının son çalışmasını bugün yaptırırken oyuncularından topun tamamen kontrollerinde olmasını ve oyunu takımının yönlendirmesini istedi. Terim ve yardımcıları ayrıca önde baskı ile kaybedilen topların çabuk geri kazanılması ve kontratak yenmemesi için de çalışmalar yaptırırken futbolculardan özellikle uzaktan daha fazla şut çekilmesini de istediler.GALATASARAY, BABEL VE FALCAO İLE GOL ARAYACAKGalatasaray'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın izolasyon süreci bu akşam tamamlandı. Görev verilmesi durumunda yarınki Karagümrük maçında forma giyebilecekler ancak Terim'in iki oyuncuyu da antrenman ve maç eksiği yüzünden gerekirse ikinci yarıda kullanmayı planladığı belirtildi. Sol bekte ise son haftalarda düşüşte olan Saracci'nin yerine Emre Taşdemir'in tercih edileceği öğrenilirken annesi vefat eden Onyekuru'nun yerine ise Babel'de karar kılındı. Forvet hattında Mostafa'nın yedek soyunması, Babel'in sık sık içeri kat ederek Falcao'yu desteklemesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Feghouli, Gedson, Oğulcan, Babel, Falcao

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Tayanç Ayaydın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Ümit Öztürk Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın Karagümrük planı hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:44:51. #1.15#
title