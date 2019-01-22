Galatasaray'ın Kapısından Dönen Futbolcunun Uçağı Radardan Kayboldu

Sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Nantes'ın yıldız golcüsü Emiliano Sala, hafta sonu Cardiff City ile her konuda anlaşmıştı. Ancak sonrasında yaşanan bir olay çok konuşuldu.

Bu sezon ligde 12 golü bulunan Sala, dün akşam sağlık kontrolleri için Cardiff'e bekleniyordu. Ancak Arjantinli'nin henüz yola çıkmadığı belirtildi. Nantes kulübüne yakınlığıyla bilinen Fransız basınından 20 Minutes, ise farklı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Dün akşam saatlerinde Nantes'tan Cardiff'e doğru yola çıkan bir özel uçağın haritada kaybolduğu belirlendi. Sala'nın bu uçakta olup olmadığı merak edilirken Fransız basını uçakta yıldız oyuncunun olmadığını bildirdi.

FRANSIZ BASININDAN 20 MINUTES: SALA KAYBOLAN UÇAKTAYDI

Ancak kulübe yakınlığıyla bilinen 20 Minutes'ün iddiası farklı. Kaygılı bekleyişin sürdüğünü belirten gazete, dün akşam Nantes'tan kalkıp Cardiff'e doğru yola çıkan özel uçakta bulunan iki kişiden birinin Sala olduğunu bildirdi.

28 yaşındaki oyuncunun dün öğlen saatlerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı kaydedildi.

Sala'nın kaybolan uçakta olduğu bilgisin de iki farklı yerden teyit edildiği ifade edildi.

HENÜZ BULUNAMADI

İki helikopter ile bir arama kurtarma gemisinin çalışmalara başladığı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz bir sonuca varamadığı iddia ediliyor.