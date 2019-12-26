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Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi

Devre arasında hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın, Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi.

26.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:26
Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi

Süper Lig'de fırtınalı günler geçiren için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.

DEVRE ARASI KAMPINA KATILACAK

Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.

Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.


Haber Videosu

: Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi
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