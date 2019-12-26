: Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi

26.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:26

Süper Lig'de fırtınalı günler geçiren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.

DEVRE ARASI KAMPINA KATILACAK

Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.

Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.

Haber Videosu