Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi
Devre arasında hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın, Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi.
Süper Lig'de fırtınalı günler geçiren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.
DEVRE ARASI KAMPINA KATILACAK
Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.
Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.