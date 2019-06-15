Galatasaray'ın istediği Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu!

Galatasaray'ın forvet transferi için listesine aldığı ileri sürülen isimlerden biri olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu. Bozok, artık kariyerine Lorient ekibinde devam edecek.

Fransa Ligi ekiplerinden Lorient, Nimes forması giyen 22 yaşındaki Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; yapılan anlaşmanın ise 4 yıllık olduğu bildirildi.

(Ajansspor)