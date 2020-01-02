Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde eksik bölgelere transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre Alanyaspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cisse'nin makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına izin verebilir. Bilindiği üzere Cisse'yi, Galatasaray da istiyordu.
BU SEZON 12 GOLÜ BULUNUYOR
34 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken 12 kez ağları sarstı.
Haber Videosu: Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!
-
Transfer yasağı gelsede kurtulsak. . Bu nedir ya. . yaş 34 patates tarlasıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ne zaman girmedilerki futboldan anlasaydilar giderler kendileri futbolcu arayip bulurlardi iste futboldan cakmadiklari burdan belli.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
Galatasarayın istediği her oyuncu zaten fener ister kodunda var fenerin taklit yapmak. Ama inşallah sağ gösterir sol vurur Gs. Mehmet ekici transferi gibi ????Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır