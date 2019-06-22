Galatasaray'ın Ianis Hagi için yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı

Babası Gheorghe Hagi'nin teknik direktörü ve aynı zamanda sahibi olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin adı, uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu.Yaz transfer döneminde Viitroul'dan ayrılacağı bizzat babası tarafından açıklanan ve Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Ianis için Sarı Kırmızılılar'ın yaptığı transfer teklifi ise belli oldu.

Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, dün ülkesinde yayın yapan Digi Sport adlı televizyon kanalında katıldığı bir programda Cim Bom'un genç yıldızı istediğini şu sözlerle açıkladı:

GALATASARAY'DAN TEKLİF

Fanatik'te yer alan habere göre; "Bana göre Ianis Hagi'nin değeri 15 milyon euro'nun da üzerinde. Hangi takım olduğunu bilmemekle birlikte Türklerin oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığını söyleyebilirim. Bu takım muhtemelen Galatasaray."

Galatasaray'ın efsanevi ismi Hagi'den sonra oğlu Ianis için de girişimlerde bulunduğunun ortaya çıkması üzerine konuşan eski Rumen futbolcu Helmuth Duckadam ise konuyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"Hagi'nin Ianis'i 8 milyon euro karşılığında bırakıp bırakmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Zira Galatasaray gibi her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takımdan söz ediyoruz."