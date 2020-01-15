: Galatasaray'ın hedefindeki Murillo, Celta Vigo ile anlaştı

15.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:35

Galatasaray'ın gündemindeki Kolombiyalı defans oyuncusu Jeison Murillo'nun yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki deneyimli oyuncu, İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo ile anlaşma sağladı. İspanyol ekibi transferi sosyal medya hesabından açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 16 MİLYON EURO

Kiralık olarak kadroya katılan Murillo'nun satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğu bildirildi. Jeison Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.

Celta Vigo'da milli oyuncu Okay Yokuşlu da forma giyiyor.

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