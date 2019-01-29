Galatasaray'ın Gündemindeki Ze Luis, Spartak Moskova'dan Ayrılmak İstemiyor

Galatasaray'ın golcü listesinin ilk sıralarında yer alan Spartak Moskova'nın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcüsü Ze Luis, geleceği ile ilgili Rus basınına konuştu.

Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Başka takımların ilgisi güzel, bu işini doğru yaptığını gösteriyor ancak net olarak söylüyorum ki, ben Spartak Moskova'nın oyuncusuyum ve burada sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Tamamen Spartak Moskova'ya odaklandım. Eğer kulübün ve benim ilgimi çeken bir teklif gelirse, oturur geleceği konuşuruz ancak şu anda Spartak Moskova'nın oyuncusuyum" dedi.

"İNGİLTERE'Yİ BEĞENİYORUM"

İngiltere Premier Lige gitmeyi hayal ettiğini kaydeden Ze Luis, "İngiltere'yi beğeniyorum, bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bunun için her şeyi yapacağım anlamına gelmiyor bu. Şu anda işimi yapıyorum gerisini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.