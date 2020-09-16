Galatasaray'ın gündemindeki Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun takımı Derby County'ye transfer oldu
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Galatasaray'ın gündemindeki Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun takımı Derby County'ye transfer oldu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kamil Jozwiak İngiltere'ye gitti. Polonyalı orta saha, sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun takımı Derby County ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

16.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:14

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kamil Jozwiak'ın yeni takımı belli oldu. Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun başında olduğu Derby County ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship takımlarından Derby County, Jozwiak'ın transferini açıklayıp transferi resmiyete kavuşturdu.

"MÜTHİŞ TRANSFER YAPTIK"

Takımın teknik direktörü Cocu, transfer için "Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık" ifadelerini kullandı.

9 GOL VE 7 ASİST YAPTI

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü. Bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Galatasaray'ın gündemindeki Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun takımı Derby County'ye transfer oldu
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