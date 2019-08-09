Galatasaray'ın gündemindeki Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor

09.08.2019 20:20

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu.

"HER ZAMAN MİLLONARİOS TARAFTARIYIM"

Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Kolombiyalı oyuncu, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederken, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OCAK'TA BABASINI KAYBETMİŞTİ

3 kız babası olan Radamel Falcao, Ocak 2019'da babasını kaybetmişti.

(Sporx)