Galatasaray'ın gündemindeki Coman için dünyaları istedi: 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay

03.11.2019 12:47

Romanya ekibi Viitorul Constanta'nın Teknik Direktörü Bogdan Vintila, adı Galatasaray ile anılan Florinel Coman hakkında konuşurken futbolcudan Romanya'nın Mbappe'si olarak bahsetti. Vintila, "Coman, her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Belki Manchester City'e gidebilir. Orada çok iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Coman, Romanya'nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur." sözlerini kullandı. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise futbolcunun daha çok değerleneceğini düşünüyor. 21 yaşındaki genç yıldız hakkında konuşan Becali, Romanya basınına verdiği demeçte şöyle konuştu:

"ŞİMDİLİK 30 MİLYON İSTİYORUM"

"Coman'ı isteyen takımlar oldu. Onlardan 20 milyon euro istedim, şimdi ise 30 milyon istiyorum. Fiyatı sürekli artıyor. Milli takımda iki gol atsa o zaman değeri 50 milyon euro olacak. Daha 21 yaşında ve gelişime çok açık. İki yıl içinde değeri 200 milyon euro olacak. Ancak şimdilik sadece 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum, o kadar." Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin takımı Viitorul FC'den çıkan veSteaua Bükreş forması giyen Coman'ın piyasa değeri ise 3.5 milyon euro. Sol ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyen Coman, bu sezon 19 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.