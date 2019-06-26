Galatasaray'ın gündemindeki Chicharito: Ayrılık kararı aldım

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Javier Hernandez (Chicharito), hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın gündeminde yer alan 31 yaşındaki Meksikalı forvet, West Ham United ile ayrılık kararı aldıklarını ancak kulüp bulamaması halinde takımda kalacağını duyurdu.

GEÇEN SEZON 25 MAÇTA OYNADI

Transfer gündemiyle ilgili konuşan Hernandez, "Menajerim şu anda kulüp arıyor. Eğer herhangi bir fırsat olmazsa West Ham'da kalabilirim. Bir senelik daha sözleşmem var ama ben ve kulüp ayrılık kararı aldık" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan Hernandez, 7 gol atıp 3 asist yaptı.

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