Galatasaray'ın Ever Banega ile anlaştığı iddia edildi!

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da Banega transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Milliyet gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Skorer TV'de transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"HİÇBİR PÜRÜZ YOK"

"Banega bir süreç ve beni son yıllarda en çok heyecanlandıran transfer hamlesi. Arjantinliler'e karşı bir sempati var. Bu ligde pek tutmuyorlar ama Banega başka bir ligde. Yönetimden ilk defa bu kadar önemli bir transfer konusunda ilk defa çok net ifadeler kullandıklarını gördüm. Net olarak 'İstiyoruz' deniyor. Hiçbir pürüz yok. 3+1 senelik bir anlaşma yapıldı.

"GALATASARAY, SEVİLLA'YA 5 MİLYON EURO VERİR"

Rakamlar hiç yazıldığı gibi abartılı değil. Yıllık 3.2 milyon euro civarında verilecek. Bu transfer konusunda anlaşıldı artık. Geriye kalan Sevilla'yı en az bonservisle ikna etmek. Bence ikna edilecek. 7 milyon euro konuşulan rakam. Ben Galatasaray'ın bu transfere maksimum 5 milyon euro vereceğini düşünüyorum. Daha azına da anlaşılabilir. Bu transferle ilgili Galatasaray taraftarına müjdeyi vermiş olalım artık. "