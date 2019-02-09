Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Felipe, Ponte Preta'nın Teknik Direktörü Oldu

Galatasaray'ın eski futbolcularından Jorge Felipe artık teknik direktörlük yapıyor. Sarı kırmızılılara 2002-2003 sezonunda büyük beklentilerle transfer olan oyuncu o dönem Fatih Terim'in gözüne girememiş ve yollar ayrılmıştı.

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ"

Yeni Şafak'ın haberine göre koşmadığı için eleştirilen ancak yetenekli oluşuyla birçok Galatasaraylının unutamadığı isimlerden biri olan Felipe, ülkesinin ekiplerinden Ponte Preta ile anlaşmaya vardı.

41 yaşındaki teknik adam, kendisi için Ponte Preta kariyerinin güzel bir başlangıç olduğunu ifade ederken takımı daha iyi noktalara taşıyacağının sözünü verdi.