: Galatasaray'ın eski futbolcusu, Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

18.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

HEM FUTBOLCU HEM DE ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPTI

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da hem yardımcılığını hem de tercümanlığını üstlenmişti.

Mustafa Yücedağ, son olarak kısa bir süre Şeker Spor'un antrenörü olarak görev yapmıştı.

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