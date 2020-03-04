Galatasaray'ın Emre Kılınç ve Mert Hakan ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

04.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:49

Süper Lig'de son 8 maçını kazanarak şaha kalkan Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ajansspor'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım ilk transferlerini yaptı.

ANLAŞMALAR 4 YILLIK

Üst üste 3. şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile daha önce sağladığı anlaşmayı protokol altına da aldı. Buna göre Mert Hakan Yandaş, yıllık 1 milyon 800 bin Euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin euro kazanacak. Her iki oyuncuyla da sözleşmeler 4'er yıllık olacak. Böylece Yandaş, toplamda 7.2, Kılınç da 5 milyon euro kazanacak.

Emre Kılınç

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki isim için Galatasaray, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.