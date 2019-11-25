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Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!

Fransız basını, Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferinin Henry Onyekuru olacağını yazdı. Haberde, Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

25.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:16
Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!

Bu sezon hem 'da hem de ligde kötü günler geçiren 'da gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi.

Fransız Footmercato sitesi, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Onyekuru'yu kiralamak için çalışmalara başladığını yazdı.

MONACO BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Haberde Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Monaco sezon başında 'yu Everton'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


Haber Videosu: Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
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