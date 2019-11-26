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Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten

Club Brugge maçının 12. dakikasında ağları havalandıran Adem Büyük, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

26.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:21
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında , grubun en kritik maçında evinde 'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlendi.

ASİST ÖMER BAYRAM'DAN

Kritik maçın 12. dakikasında topu ağlara gönderen , sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Ömer Bayram'ın pasında topu iyi önüne alıp güzel bir vuruş yapan deneyimli oyuncu topu ağlarla buluşturdu ve bu sezon Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golünü attı.

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