Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten

26.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:21

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, grubun en kritik maçında evinde Club Brugge'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlendi.

ASİST ÖMER BAYRAM'DAN

Kritik maçın 12. dakikasında topu ağlara gönderen Adem Büyük, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Ömer Bayram'ın pasında topu iyi önüne alıp güzel bir vuruş yapan deneyimli oyuncu topu ağlarla buluşturdu ve bu sezon Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golünü attı.