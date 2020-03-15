Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbide 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, bu sezonki derbileri tamamladı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar ile bu sezon iki kez berabere kaldı.

Cimbom bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İHA