Galatasaray'ın Bedavaya Almadığı Eljif Elmas'ı, Aziz Yıldırım Böyle İkna Etti
F.Bahçe ile G.Saray'ın 1-1 berabere kaldığı maçta sarı lacivertli ekibin golünü atan Eljif Elmas'ı o dönem Aziz Yıldırım'ın transfer etmek için hem babasına iş garantisi hem de ailenin düzeninin bozulmayacağının garantisini verdiği belirtildi. Galatasaray'ın ise bedavaya gelecek isimle ilgilenmediği açıklandı. İşte ilginç transferin detayları...
Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk umutlarını azaltan Eljif Elmas'ın, bir dönem G.Saray tarafından istenilmediği öğrenildi. Temmuz 2017'de Rabotnicki'den 180 bin euroya Fenerbahçe'ye gelen Eljif Elmas, o dönem Galatasaray tarafından dikkate alınmadı. Eljif'in eski menajeri, Sarı-Kırmızılı kulübe 2-3 kez gidip, Eljif'i izleme tavsiyesi yaptığı, oyuncuyu maddi olarak zorlanmadan G.Saray'a kazandırabileceğini söyledi, ama bu hiç dikkate alınmadı.
AİLEYE İŞ GARANTİSİ VERİLDİ!
Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ise ismi duyulmamış genç Eljif için gözünü karartmıştı. 18 yaşın altındaki futbolcu için 180 bin euro gibi bir bedel ödendi. Aziz Yıldırım, lisans problemi olan Eljif'in süreci altyapıda tamamlamasını da sağladı. Yıldırım, babasına da iş imkanı sağlayacağını, ailenin de düzeninin bozulmayacağını garantisini verdi. Aziz Yıldırım'ın attığı bu transfer çalımı da 14 Nisan'daki derbide meyvesini vermiş oldu.
GERÇEK BİR FENERLİ OLDUM
Derbiye kadar performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Eljif, attığı golle taraftarın sevgisini kazandı. Golü hakkında maçtan sonra yayıncı kuruluşa, "Bir şey hissetmedim. Tribünlere kendimi bıraktım" diyen Eljif, Türk dilini iyi konuşamadığı için de, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. Eljif Makedonca, "Artık gerçek bir F.Bahçeli oldum" diyerek göndermeyi yolladı.
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adam 30 haftada bir tane gol atmış ronaldo yaptınız adamı iyiy ki de almamış galatasaray çöp bu çöp ..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YANİ ENİ KONU BİR GOL ATTI, GERİSİ HİKAYE FB DE KAÇ MAÇ OYNATTILAR? NE OYNAMIŞ, NE KATKIDA BULUNMAUŞ VE NE KADAR PARAYA GELMİŞ?Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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hemşinli boş yapma, senin yaşın yeter mi gs sahasında şampiyonluk görmeyeCevap Yaz 7 6 Yayından KaldırAGRİLİ : Kumpas ve yarim puanla2 Yayından Kaldır
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Oyle bi hava yaratilmis ki sanki bu sezon boyle ronaldo gibi oynuyor derbi macina kadar zaman zaman yedek zaman zaman da kadro disi kaliyordu bi gol atti diye zamaninda gs bedava ya almadi simdi ronaldo algisi yapildi hemenCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır